Dez filmes para ver em casa com a família Cinema em casa

O isolamento social faz com que se passe mais tempo na residência, na companhia de quem se gosta. Aproveite para ver ou recordar “cinema” com história.

Um dos passatempos preferidos da maior parte das pessoas é deleitar-se com a 7ª arte. O cinema pode mesmo ser considerado uma paixão transversal a quase todos. Hoje, vive-se um período delicado, que obriga a estar recolhido em casa. É o momento ideal para ver filmes que fizeram história, por isso, deixam-se dez sugestões, divididas por algumas categorias, mas todos acessíveis nos videoclubes, canais ou serviços de streaming.

Animação

Imperdível: Shrek. Venceu o primeiro Óscar de Melhor Filme de Animação em 2002, ano em que passou a existir essa categoria. Depois desse sucesso, as aventuras de um ogre verde (voz de Mike Myers), do Burro (voz de Eddie Murphy), entre outras personagens, continuaram, sendo feitas mais três longas-metragens Shrek 2; Shrek the Third; e Shrek Forever After. Recomendam-se todos.

Frozen II – o Reino do Gelo. Aí está outro filme que dispensa apresentações. Lançado no ano passado, é a sequela do sucesso planetário Frozen, que à semelhança de Shrek, também ganhou um Óscar. Registe-se, aliás, que foi com Frozen, de 2013, que a Disney ganhou a estatueta dourada de Melhor Filme de Animação pela primeira vez. E arrecadou igualmente o prémio de Melhor Canção Original com Let It Go – a banda sonora esteve semanas no primeiro lugar dos álbuns mais vendidos da Billboard. Frozen, inspirado no conto de fadas A Rainha da Neve, do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, é um dos filmes de animação que mais renderam em bilheteira.