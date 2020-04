Este site usa cookies para melhorar a experiência. Ao navegar no site está a concordar com o seu uso. Saiba mais sobre os Termos de Utilização .

Como limpar e desinfetar a casa por causa da covid-19 Limpeza em casa

Estamos fechados em casa para evitar que a covid-19 se alastre e afete mais pessoas. Sabemos que a limpeza e a higiene pessoal são muito importantes para evitar a transmissão do vírus. Há indicações para lavar e desinfetar as mãos com frequência ao longo do dia. Devemos evitar sair de casa, mas o que fazer quando saímos e temos de regressar? Estes são alguns conselhos para limpar e desinfetar a habitação de forma adequada para evitar o contágio.

Ao chegar a casa Assim que entra nas zonas comuns do prédio ou da vivenda, evite tocar em superfícies comuns como o elevador, o corrimão, as paredes e os puxadores de portas. Leve sempre um gel desinfetante e utilize-o antes de entrar em casa. Assim que entra em casa deve desinfetar as chaves, o telemóvel e outros objetos em que mexeu fora de casa. De seguida lave bem as mãos com sabonete por um período de 20 segundos.

Outra medida de segurança é descalçar-se ao entrar e usar um calçado que só utilize para andar por casa. Limpar e desinfetar É preciso ter bem presente que limpar não é sinónimo de desinfetar. As duas ações são necessárias em casa, uma vez que se apenas limpar e não desinfetar de seguida, não está a matar os vírus e as bactérias. Por isso, superfícies lisas e não porosas, como os puxadores de portas, as mesas ou os telemóveis, são áreas e objetos que facilmente podem transmitir o vírus, pelo que deveriam ser limpos com alguma frequência. Já as superfícies porosas, como cabelos, telas ou papel, não possibilitam que o vírus sobreviva por um longo período de tempo.

Como limpar a casa As divisões da casa têm agora de ser limpas ainda com mais frequência. Nas casas de banho, lave primeiro as torneiras, os lavatórios e os ralos. Só depois a banheira, a sanita e o bidé. No fim, o chão. Nas lavagens das casas de banho utilize sempre detergente com desinfetante. Passando para a cozinha, deve lavar-se a loiça à mão ou na máquina com água quente e detergente. Reforçamos a importância de desinfetar mesas, cadeiras, bancadas, puxadores de eletrodomésticos e armários, bem como as portas, o lava-loiça, a torneira e o ralo. Deixar secar ao ar e abrir as janelas. Quanto às salas e quartos, o ideal é usar água morna e um pouco de detergente adequado às diferentes mobílias. Deve esfregar-se o mobiliário com um pano macio e secar de seguida. Já os teclados dos computadores ou os comandos podem ser limpos com álcool a 70 graus. Não se esqueça de lavar bem sempre as mãos. Lembre-se, todo o cuidado é pouco. Aumentando as precauções reduz a possibilidade de transmissão de vírus e germes em casa.